В Заречном проверили защищенность зданий образовательных организаций Образование

Заречный, 19 мая 2021. PenzaNews. Члены межведомственной комиссии, представители Росгвардии и полиции проверили защищенность всех 30 зданий образовательных организаций Заречного Пензенской области после трагедии в Казани, где молодой человек устроил стрельбу в школе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Во всех образовательных организациях обеспечен контроль управления доступом, [...] везде работают сотрудники частных охранных предприятий, имеются тревожные кнопки, телефоны с определителем номера, системы видеонаблюдения с несколькими десятками камер, закрыты периметры детских садов и школ. Дополнительно проведены инструктажи с работниками, эвакуационные тренировки с детьми и персоналом. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях с детьми повторили на классных часах и уроках ОБЖ», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что запланированы мероприятия, направленные на улучшение защищенности зданий образовательных организаций.

«К новому учебному году будут обновлены ограждения и закрыты периметры трех школ — №221, №222, №225. В учреждениях образования обновляется сигнализация, системы оповещения меняются на голосовые. Обсуждается вопрос обеспечения именного прохода детей в школы, пока электронные пропуска обезличены. Ведутся переговоры с руководителями охранных предприятий о повышении требований к сотрудникам, заступающим на дежурство в образовательные организации», — уточняется в сообщении.

В нем также обращается внимание на то, что дополнительно проработан вопрос об обеспечении безопасности детей в загородном детском оздоровительном лагере «Звездочка».

«На территории лагеря в период летнего отдыха круглосуточно работают два сотрудника частного охранного предприятия. Периметр ДОЛ «Звездочка» огражден. Система видеонаблюдения лагеря оснащена тремя десятками камер — просматривается вся территория. Имеется тревожная кнопка. Кроме того, в лагере постоянно работает сторож. Автомобили, которые привозят продукты или вывозят мусор, будут пропускать только по списку с заранее известными номерами. На территорию лагеря не пустят никого постороннего», — подчеркивается в тексте.

В сообщении отмечается, что родительского дня в этом году не будет.