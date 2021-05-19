Пятеро школьников из Пензенской области примут участие в телеигре «Умницы и умники» Образование

Пенза, 19 мая 2021. PenzaNews. Пятеро школьников из Пензенской области примут участие в телеигре «Умницы и умники» на «Первом канале». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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По информации ведомства, в финале игры «Умники и умницы Сурского края», состоявшемся 18 мая, участвовали 25 учащихся девятых классов: девять агонистов и 16 теоретиков.

Победителями стали Максим Потапов из школы имени А.В. Каляпина села Пригородного Сердобского района, а также двое учащихся из Пензы — Валерия Титова из школы №35 и Михаил Журавлев из школы №67.

В число призеров вошли Кристина Спирягина из пензенской школы №52, Руслан Бареев из школы №9 имени Кирилла и Мефодия города Каменки, а также Милана Архипова из школы №9 города Сердобска.

В результате победители и двое призеров — Кристина Спирягина и Руслан Бареев — получили приглашения на телевизионную игру.