Пятеро студентов пензенских колледжей прошли в финал IX чемпионата «Молодые профессионалы» Образование

Пенза, 20 мая 2021. PenzaNews. Пятеро студентов пензенских колледжей примут участие в финале IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в Уфе в очном формате с 21 по 25 июня.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, студент колледжа архитектуры и строительства Илья Бочкарев представит регион в компетенции «Архитектура», Валерия Петрова из колледжа пищевой промышленности и коммерции — «Кондитерское дело», студентка базового медицинского колледжа Минздрава России Марина Каменская — «Лабораторный медицинский анализ», Дарья Лысова из колледжа пищевой промышленности и коммерции — «Поварское дело», студентка социально-педагогического колледжа Ирина Беззубенкова — «Физическая культура, спорт и фитнес».

«На этапе отборочных соревнований три студента Пензенской области получили медальон «За профессионализм», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что это Элина Гаврюшина из пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса, которая отличилась в компетенции «Банковское дело», студентка мокшанского агротехнологического колледжа Алина Мастель («Бухгалтерский учет») и Вячеслав Стешков из пензенского колледжа транспортных технологий («Кузовной ремонт»).