Около 420 выпускников в регионе напишут государственный выпускной экзамен по русскому языку Образование

Пенза, 24 мая 2021. PenzaNews. 417 выпускников школ Пензенской области, на планирующих поступать в вузы, напишут государственный выпускной экзамен по русскому языку в предстоящий вторник, 25 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Будет работать 14 пунктов проведения экзаменов, из них три — на дому», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что учащиеся смогут пользоваться орфографическими и толковыми словарями для установления нормативного написания слов и определения их значения.

«Свои результаты выпускники узнают не позднее 8 июня», — сказано в сообщении.

В тексте отмечается, что следующий государственный выпускной экзамен — по математике — выпускники будут сдавать 28 мая.