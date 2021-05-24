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На организацию летнего отдыха детей из бюджета Пензенской области направят 273,5 млн. рублей

16:28 | 24.05.2021 | Образование

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Пенза, 24 мая 2021. PenzaNews. 273,5 млн. рублей планируется направить из бюджета Пензенской области на организацию летнего отдыха детей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра образования региона Александр Воронков.

На организацию летнего отдыха детей из бюджета Пензенской области направят 273,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Будет охвачено летом организованными формами отдыха в различных лагерях [...] почти 41 тыс. детей», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 24 мая.

Александр Воронков добавил, что еще 80 тыс. детей будут задействованы в мероприятиях, финансируемых из муниципальных бюджетов: в многодневных походах, экскурсиях, мастер-классах, экспедициях, слетах и различных кружках.

«Таким образом, почти 120 тыс. детей будут охвачены всеми формами отдыха и оздоровления», — уточнил врио министра.

По его словам, всего в Пензенской области будет работать 363 лагеря.

Он уточнил, что родительская плата за пребывание детей в загородных лагерях не превышает 2 тыс. 957 рублей.

«С 1 июня Пенза приступит к массовой выдаче путевок. С сегодняшнего дня город Заречный приступил. Остальные муниципалитеты уже начали выдавать. На сегодняшний момент порядка 200 путевок уже выдано», — отметил Александр Воронков.

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