В Пензенской области будет проведен капремонт 32 учреждений образования Образование

Пенза, 3 июня 2021. PenzaNews. Капитальный ремонт 32 образовательных организаций будет выполнен в Пензенской области к началу нового учебного года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«На проведение капитального ремонта 30 школ выделено более 94 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что работы уже начаты в Заречном, Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Колышлейском, Лопатинском, Неверкинском, Никольском, Пачелмском, Сердобском и Шемышейском районах.

«Будет проведен капитальный ремонт двух детских садов. Из бюджета Пензенской области на эти цели выделено около 10 млн. рублей», — добавляется в тексте.

В нем поясняется, что в Тамале работы начаты, а в Заречном ведется разработка необходимой документации.

Из сообщения следует, что денежные средства на капремонт предусмотрены в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области».