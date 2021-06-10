В Пензенской области разработают стандарт организации питания в учреждениях образования Образование

Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Региональный стандарт организации питания в общеобразовательных учреждениях будет разработан в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

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В нем добавляется, что также планируется разработать региональное меню и меню для детей с пищевыми особенностями.

«Для разработки стандарта создана рабочая группа», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что в ее состав вошли представители министерства образования Пензенской области, главный внештатный диетолог регионального Минздрава, специалисты колледжа пищевой промышленности и коммерции, ПензГТУ, Пензенского казачьего института технологий и регионального управления Роспотребнадзора.

«Первое заседание рабочей группы состоится 16 июня в министерстве образования Пензенской области. До 1 сентября 2021 года разработка регионального стандарта и меню должна быть завершена», — отмечается в сообщении.