В Пензенской области будет разработана программа модернизации среднего профобразования Образование

Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. Программа модернизации среднего профессионального образования будет разработана в Пензенской области. Соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Основой экономики Пензенской области является промышленность. Считаю, что важным являются не только новые проекты в сфере промышленности, но и поступательное развитие действующих предприятий, где заняты тысячи и тысячи людей. И здесь важнейшим условием их работы является более активное, осмысленное и согласованное участие образовательной сферы и университетской науки. Учебные заведения — специальные и, особенно, высшие — не должны выпускать малоконкурентных специалистов устаревших профессий с отсутствием перспективы трудоустройства», — сказал Олег Мельниченко, говоря об основных направлениях социально-экономического развития Пензенской области в ходе расширенного заседания 41-й очередной сессии Законодательного собрания региона в киноконцертном зале «Пенза».

По его словам, в связи с этим министерству образования региона «придется серьезно поработать».

«Я даю поручение разработать на бюджетный период 2022–2024 годов соответствующую программу модернизации среднего профессионального образования в Пензенской области, которая бы в себя включала как развитие материально-технической базы образовательных учреждений, так и увеличение набора студентов на специальности, наиболее востребованные в экономике Пензенской области», — сказал врио губернатора.

Он отдельно обратил внимание на ситуацию в мебельной промышленности.

«Мебельная отрасль у нас хорошо развивается, но нет ни одного колледжа либо вуза, где готовят для нее соответствующих специалистов. Нет дизайн-бюро, нет достойной, конкурентоспособной кафедры промышленного дизайна, хотя запрос со стороны потенциальных работодателей имеется», — подчеркнул Олег Мельниченко.