В Пензенской области 150 одаренных детей получат путевки на Черноморское побережье Образование

Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. 150 одаренных детей 14–17 лет из Пензенской области получат путевки на Черноморское побережье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«17 июня стартует прием заявлений от родителей на получение путевки», — сказано в анонсе.

В нем уточняется, что прием документов будет производиться в многофункциональном молодежном центре Пензенской области по 15 июля.

«Предоставление путевок осуществляется в порядке очередности. Очередность ведется по дате, времени и номеру регистрации заявлений в журнале регистрации заявлений», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что лагерь, в котором смогут отдохнуть победители и призеры различных конкурсов и олимпиад, будет определен позднее по результатам конкурсных процедур.