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В Пензенской области 150 одаренных детей получат путевки на Черноморское побережье

17:30 | 16.06.2021 | Образование

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Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. 150 одаренных детей 14–17 лет из Пензенской области получат путевки на Черноморское побережье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензенской области 150 одаренных детей получат путевки на Черноморское побережье. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«17 июня стартует прием заявлений от родителей на получение путевки», — сказано в анонсе.

В нем уточняется, что прием документов будет производиться в многофункциональном молодежном центре Пензенской области по 15 июля.

«Предоставление путевок осуществляется в порядке очередности. Очередность ведется по дате, времени и номеру регистрации заявлений в журнале регистрации заявлений», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что лагерь, в котором смогут отдохнуть победители и призеры различных конкурсов и олимпиад, будет определен позднее по результатам конкурсных процедур.

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