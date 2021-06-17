EN
02:25:07 Пятница, 18 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе на ремонт и оснащение школ и детсадов направят около 187 млн. рублей

11:22 | 17.06.2021 | Образование

Печать

Пенза, 17 июня 2021. PenzaNews. 186,6 млн. рублей будет направлено из бюджета Пензы на капитальный и текущий ремонт школ и детских садов, разработку проектно-сметной документации и приобретение необходимого оборудования в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

В Пензе на ремонт и оснащение школ и детсадов направят около 187 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В период летних каникул планируется привести в порядок кровли, фасады, помещения, а также прилегающие территории и ограждения. Кроме того, намечено выполнить противопожарные мероприятия и закупить мебель.

По словам начальника управления образования Пензы Лилии Чащиной, на данный момент работы завершены в детских садах №57, 70, 101 и 150, в школах №18 и №30, а также в центре технологического обучения.

Ремонт продолжается в 13 образовательных организациях.

На остальных объектах к нему приступят после выпускных вечеров, которые пройдут 26 июня.

Работы, не влияющие на учебный процесс, планируется продолжать в течение сентября-декабря.

Помимо этого, в рамках региональной программы ведется капитальный ремонт здания, в котором будут размещены классы кадетской школы №70. Там будет создано 350 новых мест.

Приемка учреждений к новому учебному году продлится по 12 августа.

Новости партнеров
Читайте также
В Никольском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя цементовоза В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом
Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 5 месяцев 2021 года Под Пензой мужчина оштрафован на 200 тыс. рублей за попытку дать взятку полицейскому
Центральный аппарат СК проконтролирует расследование дела об инциденте в лагере «Строитель» В Пензенской области намечено создать методический центр военно-патриотического воспитания
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама