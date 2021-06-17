В Пензе на ремонт и оснащение школ и детсадов направят около 187 млн. рублей Образование

Пенза, 17 июня 2021. PenzaNews. 186,6 млн. рублей будет направлено из бюджета Пензы на капитальный и текущий ремонт школ и детских садов, разработку проектно-сметной документации и приобретение необходимого оборудования в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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В период летних каникул планируется привести в порядок кровли, фасады, помещения, а также прилегающие территории и ограждения. Кроме того, намечено выполнить противопожарные мероприятия и закупить мебель.

По словам начальника управления образования Пензы Лилии Чащиной, на данный момент работы завершены в детских садах №57, 70, 101 и 150, в школах №18 и №30, а также в центре технологического обучения.

Ремонт продолжается в 13 образовательных организациях.

На остальных объектах к нему приступят после выпускных вечеров, которые пройдут 26 июня.

Работы, не влияющие на учебный процесс, планируется продолжать в течение сентября-декабря.

Помимо этого, в рамках региональной программы ведется капитальный ремонт здания, в котором будут размещены классы кадетской школы №70. Там будет создано 350 новых мест.

Приемка учреждений к новому учебному году продлится по 12 августа.