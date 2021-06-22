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В Пензе участниками праздника «Медалист-2021» станут более 800 выпускников

17:02 | 22.06.2021 | Образование

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Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Более 800 выпускников, показавших высокие результаты в учебе, спорте и общественной деятельности, примут участие в празднике «Медалист-2021», который пройдет в Пензе на площади перед драматическим театром имени А.В. Луначарского в предстоящую среду, 23 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензе участниками праздника «Медалист-2021» станут более 800 выпускников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Напутственные слова в адрес выпускников прозвучат от врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко. 15 лучших выпускников и их родители будут награждены благодарственными письмами губернатора», — сказано в анонсе.

В нем добавляется, что торжественную часть завершит вальс выпускников.

«Подарком главы региона участникам праздника станет выступление группы, популярной в молодежной среде», — отмечается в тексте.

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