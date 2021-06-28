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Двое выпускников из Пензы сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов

12:42 | 28.06.2021 | Образование

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Пенза, 28 июня 2021. PenzaNews. Двое пензенских выпускников — Элла Равина из школы №68 и Яна Шантарина из лицея современных технологий №2 — сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию на 100 баллов.

Двое выпускников из Пензы сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По сообщению пресс-службы администрации города, результаты ЕГЭ по данному предмету стали известны в понедельник, 28 июня.

Пятеро выпускников из Пензы набрали 99 баллов. Это Валерия Пискунова (школа №77), Юлия Пискунова (лицей №55), Ксения Масенькина (гимназия №4), Анастасия Шерстнева (лицей №29) и Наталья Третьякова (гимназия №44).

Ранее 100 баллов по русскому языку получили выпускники пензенских школ №56 и №32 Юлия Исаева и Виктория Павлова, по химии — Анна Никишина из гимназии «САН» и Даниил Ланщеков из школы №65/23.

Наивысший результат по истории показали трое выпускников. Это Светлана Савкина (школа №18), Алина Мурашова (школа №12) и Олеся Корнакова (школа №68).

Таким образом, на сегодняшний день 100 баллов по ЕГЭ получили 9 пензенских выпускников.

Ожидаются результаты ЕГЭ по иностранным языкам и информатике.

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