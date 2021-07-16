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В Пензе создан центр непрерывного повышения профмастерства педработников

16:20 | 16.07.2021 | Образование

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Пенза, 16 июля 2021. PenzaNews. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников создан на базе Института регионального развития Пензенской области в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Об этом сообщается на сайте учреждения.

В Пензе создан центр непрерывного повышения профмастерства педработников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что центр станет ключевым элементом единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников в Пензенской области.

Комплексное сопровождение его деятельности будет осуществляться через федерального оператора — Академия Минпросвещения России.

Деятельность центра будет вестись по следующим направлениям: аналитическому, информационному, организационно-методическому и консультационному.

По информации Института регионального развития, программы индивидуальной траектории развития слушателей будут построены с учетом особенностей их профессиональной деятельности, личностных характеристик, решаемых задач и педагогического контекста соответствующей образовательной организации.

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