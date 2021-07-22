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Школы начали получать новое оборудование в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»

19:01 | 22.07.2021 | Образование

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Пенза, 22 июля 2021. PenzaNews. Школы Пензенской области начали получать новое оборудование — ноутбуки и многофункциональные устройства — в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Школы начали получать новое оборудование в рамках проекта «Цифровая образовательная среда». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первыми оборудование получили в средней школе №75/62 города Пензы. В школе действует два корпуса, в которых обучаются более 1 тыс. детей. Использование новой техники будет возможно не только на уроках информатики и ИКТ, но и на других школьных предметах», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что вся поставляемая техника произведена на территории России.

Из сообщения следует, что в 2021 году новое оборудование получат 70 школ Пензенской области, в 2022–2024 — 155 школ и шесть колледжей.

«В 2020 году новые ноутбуки и МФУ получила 101 образовательная организация Пензенской области», — уточняется в тексте.

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