EN
10:46:19 Пятница, 23 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области на покупку школьных учебников потрачено почти 115 млн. рублей

09:28 | 23.07.2021 | Образование

Печать

Пенза, 23 июля 2021. PenzaNews. Почти 115 млн. рублей направлено из регионального бюджета на приобретение учебной литературы для школ Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензенской области на покупку школьных учебников потрачено почти 115 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего закуплено 207 тыс. 114 экземпляров учебной литературы на 2021–2022 учебный год», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что контракты были заключены с 12 издательствами, являющимися обладателями исключительных прав и лицензий на учебники.

«Все книги из издательств поступили в Пензенскую область», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что 40% литературы передано в общеобразовательные организации.

«До 1 сентября все ученики получат полные комплекты учебной литературы», — подчеркивается в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
Полномочия Бармапова на посту гендиректора РК «Локомотив-Пенза» продлены Синюков назначен руководителем нижнеломовского межрайонного следственного отдела СУ СКР
Житель Кузнецка осужден за уклонение от призыва на военную службу В Пензе предлагается направить дополнительные средства на выполнение наказов избирателей
В Пензенской области годовой план капремонта многоквартирных домов выполнен на 24,9% В Пензенской области за полгода диспансеризацию прошли около 112 тыс. человек
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама