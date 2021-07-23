В Пензенской области на покупку школьных учебников потрачено почти 115 млн. рублей Образование

Пенза, 23 июля 2021. PenzaNews. Почти 115 млн. рублей направлено из регионального бюджета на приобретение учебной литературы для школ Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Всего закуплено 207 тыс. 114 экземпляров учебной литературы на 2021–2022 учебный год», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что контракты были заключены с 12 издательствами, являющимися обладателями исключительных прав и лицензий на учебники.

«Все книги из издательств поступили в Пензенскую область», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что 40% литературы передано в общеобразовательные организации.

«До 1 сентября все ученики получат полные комплекты учебной литературы», — подчеркивается в пресс-релизе.