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Олег Мельниченко потребовал отремонтировать школу в Тимирязево и детсад в Башмаково

12:30 | 03.08.2021 | Образование

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Пенза, 3 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Башмаковский район потребовал отремонтировать здания двух образовательных организаций — средней школы, действующей в селе Тимирязево с 1977 года, и детского сада «Ручеек», функционирующего в рабочем поселке Башмаково с 1982 года.

Олег Мельниченко потребовал отремонтировать школу в Тимирязево и детсад в Башмаково

Фото: Pnzreg.ru

Первой точкой визита главы региона стала школа в Тимирязево, где обучаются 110 детей, 12 из которых посещают филиал начальной школы в Новознаменском.

Олег Мельниченко распорядился предусмотреть бюджетные средства на ремонт кровли и замену оконных блоков.

«Срочно выделяем по смете 9,9 млн. рублей. Не откладывайте в долгий ящик. Начинайте ремонтировать крышу, окна, входные группы, иначе будут огромные теплопотери», — сказал он.

В Башмаково врио губернатора осмотрел здание детсада, который посещают 119 детей.

Представители руководства учреждения проинформировали Олега Мельниченко о том, что назрела необходимость проведения ремонта крыши и системы отопления, замены полов, оконных и дверных блоков, обновления отмостки и цоколя, установки новой сантехники.

Глава региона поручил включить «Ручеек» в программу ремонта на 2022 год и обеспечить финансирование.

Кроме того, Олег Мельниченко предложил привлечь депутатов соответствующего округа к организации работ по асфальтированию прилегающей территории и установке ограждения, сообщает пресс-служба облправительства.

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