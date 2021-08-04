Мельниченко поручил выделить дополнительные средства на ремонт учреждений образования в Сердобске Образование

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Сердобск поручил выделить дополнительные средства на ремонт образовательных организаций.

Фото: Pnzreg.ru

Во время посещения лицея №2, находящегося в здании 1905 года постройки, глава региона ознакомился с планами по созданию центра гуманитарного и технологического образования «Точка роста», который должен начать функционировать в учреждении в новом учебном году в рамках реализации национального проекта «Образование».

Также он оценил ход работ по текущему ремонту здания и пообщался с представителями педагогического коллектива. В адрес Олега Мельниченко поступила просьба оказать содействие в замене окон спортзала.

«Поскольку проектно-сметная документация у вас готова, сможем помочь оперативно», — сказал врио губернатора, добавив, что необходимые средства будут предусмотрены в бюджете региона.

Кроме того, Олег Мельниченко побывал в школе №4, которая располагается в здании 1984 года постройки.

В настоящее время в этом учреждении завершается ремонт кровли, который проводится по программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области».

Помимо этого, ведется ремонт спортзала в рамках федеральной программы, направленной на создание условий для занятий физкультурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

«Главное, чтобы вы уложились в намеченные сроки, завершили работы до начала учебного года», — нацелил Олег Мельниченко ответственных должностных лиц.

Он также распорядился направить дополнительные средства на ремонт раздевалок, душевых комнат и туалетов.

В ходе личного приема граждан Олег Мельниченко рассмотрел обращение, касающееся ремонта актового зала школы №9.

Врио губернатора поручил проанализировать актуальность ранее подготовленной проектно-сметной документации и проработать вопрос об оснащении актового зала мебелью и современным оборудованием.

«Давайте мы средства выделим, но тогда нужно очень оперативно посмотреть, не произошло ли подорожание. Вопрос касается не только ремонта актового зала, но еще и приобретения интерактивного оборудования», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.