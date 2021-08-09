Обновлен модельный центр допобразования детей в Пензенской области Образование

Пенза, 9 августа 2021. PenzaNews. Региональный модельный центр дополнительного образования детей в Пензенской области, который был открыт во втором корпусе Института регионального развития на улице Чаадаева в Пензе 1 октября 2019 года, обновлен в преддверии нового учебного года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения.

Фото: Irrpo.pnzreg.ru

«Для центра приобретено компьютерное оборудование, мебель. Также перед началом нового учебного года сделан ремонт. К примеру, в обновленном коворкинг-центре педагоги могут за круглым столом обсудить актуальные вопросы образования», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что муниципальные опорные центры дополнительного образования, действующие в районах области, обеспечены высокопроизводительными ноутбуками и планшетами.

В сообщении напоминается, что региональный модельный центр возглавляет Оксана Сенькина, которая в 2005 году одержала победу во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям».