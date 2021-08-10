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Изданы приказы о вакцинации работников ПГУ и студентов мединститута

10:18 | 10.08.2021 | Образование

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Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. Ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков подписал приказы о прохождении работниками вуза и студентами медицинского института ПГУ вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Изданы приказы о вакцинации работников ПГУ и студентов мединститута

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Работникам университета, в том числе осуществляющим работу на условиях совместительства, в срок до 23 августа 2021 года пройти вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в УНЦ «КМЦ ПГУ» [учебно-научный центр «Клинический медицинский центр» ПГУ] либо в медицинских учреждениях и в прививочных пунктах Пензы в самостоятельном порядке», — говорится в приказе №660/о от 5 августа, который обнародован на сайте вуза.

В документе добавляется, что к указанной дате сотрудникам необходимо представить руководителю соответствующего структурного подразделения сертификат о прививке, справку о перенесенном коронавирусе, медотвод при наличии противопоказаний или письменное заявление об отказе от вакцинации с указанием причин.

Из приказа следует, что до 25 августа руководители подразделений вуза должны принять решение о возможности перевода сотрудников, не прошедших вакцинацию, на удаленную работу.

Аналогичный приказ — №661/о — издан в отношении студентов медицинского института ПГУ, начиная с 3 курса, до 25 августа необходимо представить сведения о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, медотводе или своем нежелании делать прививку.

Еще один приказ — №662/о — касается мер по предупреждению распространения коронавируса в общежитиях ПГУ.

«Заселять в общежития студенческого городка университета обучающихся, принятых на обучение в 2021–2022 учебном году при условии вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за исключением лиц: переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в течение 2021 года, имеющих медицинский отвод; [...] не достигших 18 лет; иностранных обучающихся», — сказано в документе.

В нем прописано, какой документ должен представить студент в каждом конкретном случае.

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