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Мельниченко поручил выделить средства на ремонт актового и спортивного залов школы №6 Кузнецка

19:41 | 10.08.2021 | Образование

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Кузнецк, 10 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Кузнецк поручил выделить денежные средства на ремонт актового и спортивного залов школы №6, в которой учатся около 450 детей.

Мельниченко поручил выделить средства на ремонт актового и спортивного залов школы №6 Кузнецка

Фото: Pnzreg.ru

«Давайте поможем отремонтировать актовый и спортивный залы. Организуйте эту работу как можно более оперативно», — сказал он, обращаясь к подчиненным во время посещения учреждения, капитальный ремонт которого ни разу не проводился с момента ввода в эксплуатацию в 1983 году.

Глава региона акцентировал внимание на том, что работы не должны мешать учебному процессу.

«Завершить ремонт надо в этом году», — подчеркнул врио губернатора.

В продолжение рабочего визита Олег Мельниченко ознакомился с ходом капитального ремонта здания кузнецкой музыкальной школы №1, на который в рамках национального проекта «Культура» выделено 4,3 млн. рублей, в том числе 3,9 млн. рублей — из федерального бюджета.

В здании 1910 года постройки ведется утепление фасада, осуществляется установка пластиковых окон. Кроме того, запланирован ремонт кровли.

Олег Мельниченко призвал представителей подрядной организации выполнить намеченные работы в установленные сроки.

«Не подводите нас», — цитирует врио губернатора пресс-служба областного правительства.

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