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В Пензенской области предложили создать музей образования

16:30 | 11.08.2021 | Образование

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Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. Заслуженный учитель РФ Зоя Бухлина предложила создать музей образования Пензенской области.

В Пензенской области предложили создать музей образования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предлагаю создать музей образования Пензенской области — объединить музеи образования Пензы, профобразования и музей дополнительного образования Пензенской области, чтобы все было в едином центре. У нас каждый год в профессию приходят выпускники вузов. Нужно, чтобы встреча молодых учителей проходила в музее. Это поможет воплотить в жизнь идею наставничества, передачи опыта поколений», — сказала она в ходе встречи ректора Института регионального развития Геннадия Белорыбкина с членами регионального совета ветеранов образования.

Геннадий Белорыбкин эту идею поддержал и пообещал оказать содействие в ее реализации.

Кроме того, он выступил с инициативой на первом этапе создать виртуальный музей образования Пензенской области.

«Мы создадим страничку виртуального музея образования и там будем размещать документы, воспоминания и интервью с ветеранами. [...] При современных технологиях необязательно ждать, когда появится музей. По мере формирования информационной базы мы поймем, какие нужны разделы и как будем подавать материалы в реальном музее», — цитирует ректора пресс-служба Института регионального развития.

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