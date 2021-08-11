В Пензенской области предложили создать музей образования Образование

Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. Заслуженный учитель РФ Зоя Бухлина предложила создать музей образования Пензенской области.

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«Предлагаю создать музей образования Пензенской области — объединить музеи образования Пензы, профобразования и музей дополнительного образования Пензенской области, чтобы все было в едином центре. У нас каждый год в профессию приходят выпускники вузов. Нужно, чтобы встреча молодых учителей проходила в музее. Это поможет воплотить в жизнь идею наставничества, передачи опыта поколений», — сказала она в ходе встречи ректора Института регионального развития Геннадия Белорыбкина с членами регионального совета ветеранов образования.

Геннадий Белорыбкин эту идею поддержал и пообещал оказать содействие в ее реализации.

Кроме того, он выступил с инициативой на первом этапе создать виртуальный музей образования Пензенской области.

«Мы создадим страничку виртуального музея образования и там будем размещать документы, воспоминания и интервью с ветеранами. [...] При современных технологиях необязательно ждать, когда появится музей. По мере формирования информационной базы мы поймем, какие нужны разделы и как будем подавать материалы в реальном музее», — цитирует ректора пресс-служба Института регионального развития.