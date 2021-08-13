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В Заречном не успеют к учебному году восстановить ограждения у школ из-за подорожания металла

10:41 | 13.08.2021 | Образование

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Заречный, 13 августа 2021. PenzaNews. Работы по восстановлению периметрального ограждения у школ №221, №222 и №225 в Заречном Пензенской области, которые планировалось завершить к началу учебного года, не будут окончены в намеченные сроки из-за резкого повышения цен на металлоконструкции и необходимости вносить коррективы в проектно-сметную документацию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном не успеют к учебному году восстановить ограждения у школ из-за подорожания металла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выполнение всех запланированных работ задержалось почти на месяц. [...] Во всех трех школах установка основных конструкций ограждения выполнена на 80–90%. [...] Полностью завершить работы по восстановлению и оборудованию периметрального ограждения в школах №221, №222 и №225 предполагается в течение сентября», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что на следующем этапе будет осуществлен монтаж системы ограничения доступа.

«Для этого на каждом объекте будут выполнены мероприятия по электрификации, проложены слаботочные сети. Центральные ворота ограждения оснастят механизмом автоматического открывания. Калитки оборудуют электромагнитными замками, открыть которые можно будет с помощью карты доступа или с поста охраны. По периметру ограждения смонтируют систему видеонаблюдения. Работы по установке системы ограничения доступа уже стартовали на территории школы №221. В двух других школах соответствующие мероприятия начнутся в ближайшие две недели», — отмечается в сообщении.

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