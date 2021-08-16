EN
20:50:06 Понедельник, 16 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко высказался на тему поборов в детсадах и школах

16:01 | 16.08.2021 | Образование

Печать

Пенза, 16 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко высказался на тему поборов в детских садах и школах.

Мельниченко высказался на тему поборов в детсадах и школах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он обратил внимание врио министра образования региона Александра Воронкова на то, что данная проблема в очередной раз была поднята в СМИ.

Тот в свою очередь заявил, что «действительно, такие инициативы есть, но эти инициативы проявляются родительскими комитетами в большинстве [случаев]».

На это Олег Мельниченко возразил, что если бы сами родители выступали с предложениями сбора денег, то они вряд ли писали бы соответствующие жалобы.

«Есть активные родители, Олег Владимирович, которые выходят с инициативой невзирая на то, что другие родители не согласны», — сказал Александр Воронков.

После этого врио губернатора обозначил свою позицию на этот счет.

«Александр Геннадьевич, я вот что хочу Вам сказать. Если я кого-нибудь поймаю на поборах, просто-напросто буду принимать организационные решения по руководителям этих учреждений», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Новости партнеров
Читайте также
Пенсионерка отдала незнакомцу 80 тыс. рублей, пытаясь помочь якобы попавшей в ДТП дочери Стал известен соперник РК «Локомотив-Пенза» в полуфинале Кубка России
В Пензе планируется провести массовый заезд в футболках цветов флага России В Пензенской области 100% школьников обеспечены бесплатными учебниками — Воронков
В пензенском центре СВМП начат демонтаж старого КТ-аппарата с целью установки нового Под Пензой за заведомо ложный донос осуждена женщина, обвинившая знакомого в изнасиловании
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама