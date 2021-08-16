Мельниченко высказался на тему поборов в детсадах и школах Образование

Пенза, 16 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко высказался на тему поборов в детских садах и школах.

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Он обратил внимание врио министра образования региона Александра Воронкова на то, что данная проблема в очередной раз была поднята в СМИ.

Тот в свою очередь заявил, что «действительно, такие инициативы есть, но эти инициативы проявляются родительскими комитетами в большинстве [случаев]».

На это Олег Мельниченко возразил, что если бы сами родители выступали с предложениями сбора денег, то они вряд ли писали бы соответствующие жалобы.

«Есть активные родители, Олег Владимирович, которые выходят с инициативой невзирая на то, что другие родители не согласны», — сказал Александр Воронков.

После этого врио губернатора обозначил свою позицию на этот счет.

«Александр Геннадьевич, я вот что хочу Вам сказать. Если я кого-нибудь поймаю на поборах, просто-напросто буду принимать организационные решения по руководителям этих учреждений», — подчеркнул Олег Мельниченко.