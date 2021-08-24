Пензенская область планирует принять участие в федеральной программе капремонта школ Образование

Пенза, 24 августа 2021. PenzaNews. Пензенская область планирует принять участие в федеральной программе капитального ремонта школ, которая будет реализована по инициативе президента России Владимира Путина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра образования региона Александр Воронков.

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«Мы готовы участвовать в этой программе», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве во вторник, 24 августа.

Александр Воронков добавил, что в настоящее время прорабатываются условия ее реализации и объемы финансирования.

«50 образовательных организаций имеют данные сегодня о необходимости капитального ремонта в статистической отчетности. Конечно, эти данные будут корректироваться», — отметил врио министра.

По его словам, на сегодняшний день принимаются меры по актуализации проектно-сметной документации.

«Планируем, что не менее 20 школ примут участие в данной программе в следующем учебном году», — уточнил Александр Воронков.