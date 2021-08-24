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Переход школ Пензенской области на дистанционное обучение не планируется — врио министра

12:50 | 24.08.2021 | Образование

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Пенза, 24 августа 2021. PenzaNews. Переход школ Пензенской области на дистанционное обучение не планируется. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра образования региона Александр Воронков в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве во вторник, 24 августа.

Переход школ Пензенской области на дистанционное обучение не планируется — врио министра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Переход на дистанционное образование не планируется. Сегодня эпидситуация [по коронавирусной инфекции] позволяет вести образовательный процесс в традиционном формате — в очном режиме с соблюдением тех ограничений санитарно-эпидемиологических, которые предписаны для школьников и образовательных организаций. Мы готовы отдельные входы использовать, различные потоки, чтобы дети не пересекались, но обучение будет проходить [...] в очном формате — в школах, с учителем, в той форме, к которой мы все привыкли», — сказал он.

По мнению Александра Воронкова, очный формат обучения наиболее эффективен, а дистанционные технологии могут применяться как дополнительные, в основном в старшей школе.

«Разговор о том, что можем перейти на дистанционную форму обучения с 1 сентября, ничем не подтвержден. Мы готовимся к очной форме», — подчеркнул врио министра образования Пензенской области.

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