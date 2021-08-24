Воронков заявил, что информация о поборах в школах Пензенской области не подтвердилась Образование

Пенза, 24 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра образования Пензенской области Александр Воронков заявил, что информация о якобы имеющих место поборах в школах региона не нашла подтверждения.

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«Постоянно эта тема возникает. Она не пропадает на протяжении [...] длительного периода, я не буду даже годы как-то выделять. Постоянно эта тема возникает. Мы разбираемся с каждым таким случаем. Более того, если к нам поступает письменное заявление, мы его отправляем в следственное управление Следственного комитета, так как это является фактически объявлением о преступлении, когда есть вымогательство. К счастью, ни одно такое заявление в ходе предварительного расследования, не подтвердилось», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в министерстве образования региона во вторник, 24 августа.

По словам Александра Воронкова, во время выездов в школы выясняется, что в подавляющем большинстве случаев предложения о сборе денег исходят от инициативных родителей.

«Я подчеркиваю, что школе можно оказывать помощь, но только на добровольной основе, по желанию, и эта помощь должна быть оформлена юридически правильно. Все остальное — это нарушение закона, это может даже подпадать под уголовную статью», — отметил врио министра.

Он добавил, что каждый директор образовательной организации это знает.

«Руководитель прекрасно понимает, что в случае выявления данного факта, проведения проверки, подтверждения этого факта, руководитель не будет работать», — сказал Александр Воронков.