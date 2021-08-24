В Пензенской области внедрят новую систему работы с детьми, проявляющими агрессию Образование

Пенза, 24 августа 2021. PenzaNews. Новая система работы с детьми, проявляющими агрессию, будет внедрена в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра образования региона Александр Воронков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня мы выстраиваем новую систему, совершенно отличную от того, что было, систему работы с детьми, которые проявляют агрессию и по отношению к себе, и по отношению к окружающим, у которых выявляется пограничная ситуация; и эта система многоступенчатая», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве во вторник, 24 августа.

Александр Воронков проинформировал, что будет введена должность заместителя министра образования Пензенской области по профилактике различных кризисных проявлений у детей.

Он добавил, что в Институте регионального развития появятся проректор, курирующий данное направление, и соответствующий отдел, который будет обеспечивать методическое сопровождение.

«В каждом муниципалитете в органы управления образованием будут введены должности специалистов по работе с детьми в трудной жизненной ситуации и по профилактике негативных проявлений. Эти специалисты непосредственно будут взаимодействовать с социальными педагогами, с педагогами-психологами и классными руководителями», — пояснил врио министра.

При этом Александр Воронков акцентировал внимание на том, что основная работа по выявлению и дальнейшей реабилитации таких детей будет лежать на классных руководителях.

«И вот здесь мы привлекаем не только ресурсы образовательных организаций, но и ресурсы общественных, некоммерческих организаций», — отметил он.

В качестве примера руководитель ведомства привел опыт организации «Квартал Луи» по реабилитации подростков, совершивших преступления или правонарушения.

«Наша задача — выявить и реабилитировать ребенка, то есть вернуть его в нормальное состояние без привлечения, подчеркиваю, силовых структур, полиции. Это мы можем сделать, система образования, с помощью общественных организаций, ну и, конечно, субъектов профилактики», — резюмировал Александр Воронков.