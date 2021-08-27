В Пензенской области линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе с участием родителей Образование

Пенза, 27 августа 2021. PenzaNews. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут на территории школ Пензенской области на открытом воздухе с участием родителей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, которая у нас определенным образом стабилизировалась, принято решение проводить 1 сентября День знаний в обычном формате — с участием родителей — с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — сказал он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в режиме видеоконференции утром в пятницу, 27 августа.

Олег Мельниченко уточнил, что это касается учеников всех классов.

«При этом все линейки проводятся только на открытом воздухе. Все присутствующие должны находиться в масках. При допуске на территорию школы необходимо использовать санитайзеры для обработки рук, обязателен замер температуры. Все мероприятия должны длиться не более 40 минут, чтобы сократить время прямого контакта. В здания учебных заведений допускаются только дети и учителя», — цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.