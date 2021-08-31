Энергетики компании «Россети Волга» провели уроки безопасности почти для 9,5 тыс. детей Образование

Пенза, 31 августа 2021. PenzaNews. Специалисты ПАО «Россети Волга» познакомили около 9,5 тыс. детей с правилами поведения в быту и вблизи энергообъектов в ходе уроков электробезопасности, проведенных в 267 оздоровительных лагерях Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областей, Мордовии и Чувашии в период летних каникул. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Занятия проходили как очно, так и дистанционно. Также энергетики подготовили и направили в детские лагеря отдыха специальные видеоролики с доступными и наглядными разъяснениями основных правил электробезопасности», — отмечается в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что в компании «Россети Волга» уделяется большое внимание профилактике электротравматизма, а выбранный формат взаимодействия с детьми позволяет за короткое время донести до них важную информацию и закрепить полученные знания.

«В условиях профилактики инфекционных заболеваний энергетики выбирают различные способы рассказать детям о том, как уберечься от поражения электрическим током. Они объясняют, почему нельзя вскрывать двери трансформаторных подстанций, приближаться к оборванному проводу, лежащему на земле, играть возле линий электропередачи, рыбачить под ЛЭП, привлекают их внимание к предупреждающим знакам», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что с началом учебного году энергетики возобновят проведение уроков электробезопасности в школах.