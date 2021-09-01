Матвиенко поздравила учеников и педагогов пензенского лицея №14 с началом учебного года Образование

Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила учеников и педагогов лицея №14 города Пензы с началом учебного года в ходе торжественной линейки, состоявшейся в День знаний.

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Она подчеркнула, что 1 сентября не только добрый, светлый, трогательный праздник, но и поистине всенародный, поскольку касается каждой российской семьи.

«Сегодня в нашей большой стране звонок на урок прозвенит для 17 млн. школьников», — сказала Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты российского парламента отметила, что техническое оснащение школы имеет колоссальное значение для качественного образования.

«Но всегда, во все времена, главным человеком в школе является учитель», — подчеркнула она.

Валентина Матвиенко выразила признательность педагогам.

«Вы не только вкладываете свою душу в работу и передаете свои знания, учите детей. На вас большая ответственность — воспитать граждан России, тех, кто будет строить нашу страну», — констатировала она.

Председатель Совета Федерации пожелала учащимся успехов в учебе.

Также с приветственной речью к присутствующим обратился временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, являющийся выпускником данной образовательной организации.

Затем почетные гости посетили урок у первоклассников, пообщались с учителями, школьниками и их родителями. В частности, были затронуты вопросы социальных выплат на подготовку к учебному году и организации школьного питания, сообщает пресс-служба Совета Федерации.