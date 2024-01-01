В Кузнецке открыт «IT-куб» Образование

Кузнецк, 11 сентября 2021. PenzaNews. Центр цифрового образования детей «IT-куб» открыт в Кузнецке Пензенской области на базе колледжа электронных технологий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Он создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что обучение на базе «IT-куба» будет осуществляться по шести направлениям: «Мобильная разработка», «Программирование на Python», «Программирование на Java», «Программирование роботов», «Кибергигиена и большие данные», а также «Сетевое системное администрирование».

Из сообщения следует, что «IT-куб» в Кузнецке стал вторым в регионе.

«До конца 2024 года еще два «IT-куба» появятся в Пензенской области благодаря национальному проекту «Образование», — сказано в тексте.