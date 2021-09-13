Для модернизации школьных пищеблоков в Пензенской области необходимо почти 180 млн. рублей Образование

Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Почти 180 млн. рублей необходимо для модернизации школьных пищеблоков в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра образования региона Александр Воронков.

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«Для обновления материально-технической базы пищеблоков в Пензенской области необходимо почти 180 млн. рублей, в том числе на проведение капитального ремонта — 120 млн. рублей», — сказал он, выступая с докладом об организации горячего питания детей в школьных столовых в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 13 сентября.

По словам Александра Воронкова, согласно результатам проведенного мониторинга, из 308 общеобразовательных организаций – юрлиц 254 нуждаются в обновлении материально-технической базы пищеблоков, 151 — в проведении текущего ремонта, 56 — капитального.