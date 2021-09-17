Группа пензенских школьников отправилась на отдых в «Артек» Образование

Пенза, 17 сентября 2021. PenzaNews. 43 школьника из Пензенской области отправились на отдых в международный детский центр «Артек».

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Как сообщается на сайте министерства образования региона, смена «Учиться, чтобы научиться» продлится с 18 сентября по 8 октября.

В программе запланированы различные тематические мероприятия. Так, 19 сентября, в единый день голосования, дети примут участие в дискуссионной программе «Сегодня школьник — завтра избиратель».

20 сентября стартует работа артековского общества «Знание». Обучение будет вестись по нескольким направлениям, в их числе «Профориентация», «Мастерство презентации», «Массовые коммуникации» и другие.

С 23 сентября по 2 октября будут работать коммуникативные креативные площадки тематических партнеров.

29 сентября пройдет День памяти «Знать, чтобы помнить», посвященный 75-летию окончания Нюрнбергского процесса.

Кроме того, в «Артеке» состоится ряд других мероприятий для школьников.