EN
22:05:08 Пятница, 17 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Группа пензенских школьников отправилась на отдых в «Артек»

17:20 | 17.09.2021 | Образование

Печать

Пенза, 17 сентября 2021. PenzaNews. 43 школьника из Пензенской области отправились на отдых в международный детский центр «Артек».

Группа пензенских школьников отправилась на отдых в «Артек». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте министерства образования региона, смена «Учиться, чтобы научиться» продлится с 18 сентября по 8 октября.

В программе запланированы различные тематические мероприятия. Так, 19 сентября, в единый день голосования, дети примут участие в дискуссионной программе «Сегодня школьник — завтра избиратель».

20 сентября стартует работа артековского общества «Знание». Обучение будет вестись по нескольким направлениям, в их числе «Профориентация», «Мастерство презентации», «Массовые коммуникации» и другие.

С 23 сентября по 2 октября будут работать коммуникативные креативные площадки тематических партнеров.

29 сентября пройдет День памяти «Знать, чтобы помнить», посвященный 75-летию окончания Нюрнбергского процесса.

Кроме того, в «Артеке» состоится ряд других мероприятий для школьников.

Новости партнеров
Читайте также
Явка избирателей на выборах в Госдуму в Пензенской области превысила 13% 77-летний житель Пензы перечислил мошенникам более 1 млн. рублей
В Пензенской области за ходом голосования следят более тысячи наблюдателей от «Единой России» В Пензенской области объем средств граждан на вкладах и счетах достиг почти 170 млрд. рублей
В Пензе апробирован новый экскурсионный маршрут для людей с инвалидностью Полиция Пензенской области готова обеспечить правопорядок во время выборов — УМВД
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама