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В Пензенской области внедрят автоматизированную систему оценки компетенций педагогов

12:39 | 21.09.2021 | Образование

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Пенза, 21 сентября 2021. PenzaNews. Автоматизированная система оценки компетенций педагогов, позволяющая организовывать повышение квалификации специалистов с учетом индивидуальных особенностей, будет внедрена в Пензенской области. Об этом сообщил ректор Института регионального развития Геннадий Белорыбкин.

В Пензенской области внедрят автоматизированную систему оценки компетенций педагогов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы планируем создать систему именно адресного повышения квалификации учителей, исходя из дефицита их компетенций. По профессиональному стандарту учитель должен работать в группе, работать в команде, грамотно строить задачу. Это то, что записано в профессиональных компетенциях. Если каких-то элементов не хватает, то автоматизированная система выявляет эти недостатки и рекомендует специалисту, что ему нужно изучить: психологию, маркетинг или обратить внимание на воспитательные аспекты», — отметил он в ходе заседания, состоявшегося в Институте регионального развития, в котором принял участие научный координатор Ассоциации развития технологий оценки работников и образовательных учреждений Станислав Климин, вместе с коллегами разработавший автоматизированную систему оценки компетенций учителей.

По мнению Геннадия Белорыбкина, при планировании повышения квалификации педагогов можно действовать интуитивно либо прислушаться к профессионалам, что позволит добиться лучших результатов.

Говоря о автоматизированной системе, которая была опробована в специальных экспериментальных группах, он проинформировал о том, что регион одним из первых в стране намерен ее использовать в практической работе.

«В ближайшее время мы начнем ее внедрять в систему повышения квалификации», — цитирует Геннадия Белорыбкина пресс-служба Института регионального развития Пензенской области.

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