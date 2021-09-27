Пензенская делегация примет участие в форуме педагогов ПФО Образование

Пенза, 27 сентября 2021. PenzaNews. Четырнадцать человек в составе делегации Пензенской области примут участие в форуме для педагогов центров «Точка роста» и «IT-куб», а также детских технопарков «Кванториум», функционирующих в Приволжском федеральном округе, который пройдет в Нижнем Новгороде с 28 по 30 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«В очной программе мероприятия примут участие более 300 педагогов из 14 субъектов ПФО, в режиме онлайн к трансляции подключатся более 5 тыс. специалистов со всей страны», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что программа предусматривает проведение пленарных сессий «Интеграция основного и дополнительного образования в рамках реализации нацпроекта «Образование»: методология и ключевые механизмы» и «Организационно-методическая поддержка изменений в системе общего и дополнительного образования».

«Кроме того, участникам расскажут о целях, идеологии и ресурсах нацпроекта «Образование»; о возможностях, которые предоставляет педагогам Академия Минпросвещения России в рамках единой системы непрерывного развития профессионального мастерства; об интеграции общего и дополнительного образования и методическом обеспечении деятельности региональных центров», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что также состоятся мастер-классы для педагогов, посвященные использованию цифрового оборудования, организации исследовательской и проектной деятельности, лабораторной работе на примере занятий по физике, биологии, химии, технологии и программированию.