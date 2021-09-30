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На завершение строительства детсадов в двух районах направлено более 30 млн. рублей

13:51 | 30.09.2021 | Образование

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Пенза, 30 сентября 2021. PenzaNews. Более 30 млн. рублей дополнительно выделено из бюджета Пензенской области на завершение строительства детских садов в Белинском и Нижнеломовском районах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

На завершение строительства детсадов в двух районах направлено более 30 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Возведение детских садов в данных муниципалитетах ведется по нацпроекту «Демография», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что потребность в дополнительном финансировании возникла в связи с удорожанием строительных материалов.

«Всего в рамках национального проекта «Демография» в Пензенской области запланировано строительство четырех дошкольных учреждений образования в Белинском, Лунинском, Нижнеломовском, Пензенском районах. Объекты находятся на личном контроле главы региона [Олега Мельниченко]», — сказано в сообщении.

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