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Призеры и тренеры чемпионата «Молодые профессионалы» получат денежные поощрения

14:27 | 01.10.2021 | Образование

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Пенза, 1 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил сертификаты на денежные поощрения призерам и тренерам IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в ходе мероприятия, состоявшегося в колледже архитектуры и строительства в пятницу, 1 октября.

Призеры и тренеры чемпионата «Молодые профессионалы» получат денежные поощрения

Фото: Pnzreg.ru

«По программам среднего профессионального образования в Пензенской области обучаются более 25 тыс. студентов, трудятся более 1 тыс. педагогов», — отметил он, обращаясь к присутствующим.

Олег Мельниченко подчеркнул, что в регионе растет талантливая, умная и профессиональная молодежь.

«Любое ваше достижение — это укрепление и позиций Пензенской области», — сказал Олег Мельниченко.

По информации пресс-службы облправительства, в 2021 году в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» выступали 13 представителей региона, которые завоевали две серебряные медали и получили четыре медальона за профессионализм.

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