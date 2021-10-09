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Трое педагогов из Пензенской области отмечены по итогам чемпионата «Навыки мудрых»

09:21 | 09.10.2021 | Образование

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Пенза, 9 октября 2021. PenzaNews. Трое педагогов из Пензенской области отмечены по итогам IV национального чемпионата «Навыки мудрых» среди специалистов в возрасте 50 лет и старше, который прошел в дистанционно-очном формате. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте движения WorldSkills Russia.

Трое педагогов из Пензенской области отмечены по итогам чемпионата «Навыки мудрых»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ирина Елизарова набрала 744 балла и завоевала золотую медаль в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес».

Лидия Пархомова заработала 752 балла и выиграла «серебро» в компетенции «Дошкольное воспитание».

Оксана Крафт получила 722 балла и заработала медальон за профессионализм в компетенции «Преподавание в младших классах».

Всего в соревнованиях профессионального мастерства среди конкурсантов старше 50 лет приняли участие более 300 человек из 63 субъектов федерации. Испытания проводились по 28 компетенциям из семи профессиональных областей. Впервые в истории чемпионатов «Навыки мудрых» соревнования прошли по трем новым компетенциям: «Ветеринария», «Социальная работа» и «Кузовной ремонт».

В Кубке регионов России по итогам финала IV национального чемпионата «Навыки мудрых» лучшими стали Москва и Новосибирская область, которые поделили первое место. Второе заняла Кемеровская область, третье — Челябинская.

По итогам выполнения конкурсных заданий наибольшее количество баллов набрала участница из Дагестана Мадина Нурутдинова в компетенции «Медицинский и социальный уход». Ее результат составил 928 баллов.

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