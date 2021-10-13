В Пензенской области пройдут мероприятия, посвященные Дню отца Образование

Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. Мероприятия, посвященные Дню отца, пройдут в детских садах, школах и колледжах Пензенской области с 13 по 16 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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В нем отмечается, что на них будут приглашены активисты родительских организаций и советов отцов.

Из текста также следует, что запланированы онлайн-акции в социальных сетях: «Папин портрет», «О папе с любовью», «Папа может все», «Один в один».

4 октября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ №573 «О Дне отца».

В соответствии с документом, День отца установлен в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Он будет отмечаться в третье воскресенье октября.