Минобразования рекомендовало провести каникулы в Пензенской области с 25 октября по 7 ноября Образование

Пенза, 15 октября 2021. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области рекомендовало провести осенние каникулы в регионе с 25 октября по 7 ноября.

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«В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции министерство образования рекомендует провести осенние каникулы в единые для Пензенской области сроки — с 25 октября по 7 ноября», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

В нем отмечается, что в этот период в каждой образовательной организации будут обеспечены дежурство персонала, комплекс антитеррористических мероприятий и пожарной безопасности, а также санитарная обработка.

«Проведение мероприятий в школах во время каникул не рекомендуется», — подчеркивается в тексте.

По словам временно исполняющего обязанности министра образования Пензенской области Александра Воронкова, двухнедельный период каникул определен неслучайно.

«Мы рекомендуем провести каникулы в течение 14 дней, ведь именно этот период является инкубационным при распространении инфекции. Это позволит нам разорвать цепочку передачи заболевания внутри образовательной организации», — сказал он.