EN
19:05:27 Четверг, 21 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Учителям физкультуры предложили повысить квалификацию по методике Винер-Усмановой

15:43 | 21.10.2021 | Образование

Печать

Пенза, 21 октября 2021. PenzaNews. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, действующий на базе Института регионального развития Пензенской области, предложил учителям физкультуры повысить квалификацию по методике президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Учителям физкультуры предложили повысить квалификацию по методике Винер-Усмановой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В регионе объявлен набор на курсы Академии Минпросвещения России по программе «Обучение гимнастике на уроках физической культуры в начальной школе (базовый уровень)».

По словам директора центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Института регионального развития Ирины Матвеевой, эта программа разработана и реализуется совместно с Международной академией спорта Ирины Винер.

«Старт обучения — 27 октября 2021 года, завершение — 25 ноября, форма обучения — заочная с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Обучение бесплатное», — уточнила она.

Новости партнеров
Читайте также
В пензенском Минздраве сообщили об открытии дополнительных пунктов вакцинации В Пензе 13,5 млн. рублей направлено на обеспечение безопасности на 40 участках автодорог
Житель Русского Камешкира обвиняется в смерти собутыльника Раскрыта серия краж крышек канализационных люков в Октябрьском районе Пензы
В Пензенской области за сутки подтверждено 335 случаев заражения коронавирусом И.о. прокурора региона и бизнес-омбудсмен встретились с предпринимателями в Каменке
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама