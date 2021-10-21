Учителям физкультуры предложили повысить квалификацию по методике Винер-Усмановой Образование

Пенза, 21 октября 2021. PenzaNews. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, действующий на базе Института регионального развития Пензенской области, предложил учителям физкультуры повысить квалификацию по методике президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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В регионе объявлен набор на курсы Академии Минпросвещения России по программе «Обучение гимнастике на уроках физической культуры в начальной школе (базовый уровень)».

По словам директора центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Института регионального развития Ирины Матвеевой, эта программа разработана и реализуется совместно с Международной академией спорта Ирины Винер.

«Старт обучения — 27 октября 2021 года, завершение — 25 ноября, форма обучения — заочная с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Обучение бесплатное», — уточнила она.