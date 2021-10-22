В Бессоновке возведен пристрой к зданию начальной школы – детсада Образование

Пенза, 22 октября 2021. PenzaNews. Пристрой на 40 мест к зданию начальной школы – детского сада в селе Бессоновка Пензенской области возведен в рамках реализации национального проекта «Демография». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Обустроены групповые комнаты с теплыми полами, актовый зал и спальные помещения, которые предназначены для комфортного пребывания детей в дошкольном учреждении, а также кабинет логопеда. Пристрой рассчитан на две группы», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что на территории предусмотрены игровая и спортивная площадка, налажено освещение.

«Здание детского сада оснащено наружным и внутренним видеонаблюдением, домофонной связью. Вся территория детского сада благоустроена», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что в настоящее время ведется работа по оформлению разрешительной документации для ввода пристроя в эксплуатацию.

По информации министерства образования Пензенской области, в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в 2019–2020 годах за счет строительства, приобретения 15 новых зданий дошкольных учреждений, перепрофилирования и капитального ремонта 17 помещений было создано 1 тыс. 687 дополнительных дошкольных мест. Еще 60 было создано в негосударственном секторе.

В 2021 году планируется создание 723 дополнительных мест, в том числе 543 ясельных.