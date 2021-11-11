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В шемышейской школе по нацпроекту отремонтирован спортзал

15:53 | 11.11.2021 | Образование

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Пенза, 11 ноября 2021. PenzaNews. Спортивный зал общеобразовательной школы рабочего поселка Шемышейка Пензенской области капитально отремонтирован в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В шемышейской школе по нацпроекту отремонтирован спортзал. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В спортивном зале отремонтированы и покрашены потолки и стены, заменено напольное покрытие, оконные и дверные блоки, произведен ремонт электропроводки и светильников», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в рамках проводимой работы по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2021 году в Пензенской области отремонтировано 13 школьных спортзалов.

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