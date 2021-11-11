В шемышейской школе по нацпроекту отремонтирован спортзал Образование

Пенза, 11 ноября 2021. PenzaNews. Спортивный зал общеобразовательной школы рабочего поселка Шемышейка Пензенской области капитально отремонтирован в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«В спортивном зале отремонтированы и покрашены потолки и стены, заменено напольное покрытие, оконные и дверные блоки, произведен ремонт электропроводки и светильников», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в рамках проводимой работы по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2021 году в Пензенской области отремонтировано 13 школьных спортзалов.