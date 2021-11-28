EN
21:49:26 Воскресенье, 28 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В районы Пензенской области передано 28 школьных автобусов

10:55 | 28.11.2021 | Образование

Печать

Пенза, 28 ноября 2021. PenzaNews. 28 школьных автобусов — 20 «ПАЗов» вместимостью 23 человека и восемь 11-местных «ГАЗелей» — переданы образовательным организациям 16 районов Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В районы Пензенской области передано 28 школьных автобусов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Транспорт приобретен за счет средств федерального бюджета. На эти цели направлено 59,6 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что новый транспорт будет использоваться на территории Башмаковского, Белинского, Бессоновского, Каменского, Камешкирского, Кузнецкого, Лопатинского, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, Наровчатского, Неверкинского, Сосновоборского, Тамалинского, Колышлейского и Пачелмского районов.

«Ежедневно 327 школьных автобусов доставляют более 7,3 тыс. детей в школы Пензенской области», — отмечается в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Инна Чарыкова ответит на вопросы пензенцев о ВИЧ-инфекции Жительница Никольска лишилась более 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Пензе мужчине грозит тюремный срок за кражу двух покупательских тележек Автобус помощи ЛДПР прибудет в Пензенскую область
Новому руководителю правового управления Пензы предстоит провести ревизию судебных дел — мэр В Пензе в выручке строительного магазина обнаружена фальшивая купюра
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама