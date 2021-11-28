В районы Пензенской области передано 28 школьных автобусов Образование

Пенза, 28 ноября 2021. PenzaNews. 28 школьных автобусов — 20 «ПАЗов» вместимостью 23 человека и восемь 11-местных «ГАЗелей» — переданы образовательным организациям 16 районов Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Транспорт приобретен за счет средств федерального бюджета. На эти цели направлено 59,6 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что новый транспорт будет использоваться на территории Башмаковского, Белинского, Бессоновского, Каменского, Камешкирского, Кузнецкого, Лопатинского, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, Наровчатского, Неверкинского, Сосновоборского, Тамалинского, Колышлейского и Пачелмского районов.

«Ежедневно 327 школьных автобусов доставляют более 7,3 тыс. детей в школы Пензенской области», — отмечается в сообщении.