В Пензенской области итоговое сочинение напишут около 4,7 тыс. школьников Образование

Пенза, 30 ноября 2021. PenzaNews. 4 тыс. 658 учащихся школ Пензенской области напишут в предстоящую среду, 1 декабря, итоговое сочинение, 117 человек — изложение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Для выпускников 2021–2022 учебного года написание итогового сочинения (изложения) является обязательным этапом завершения среднего общего образования и рассматривается как допуск к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового сочинения или изложения будет «зачет» или «незачет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что выпускники, получившие «незачет», смогут переписать работу 2 февраля и 4 мая.

«Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования пишут итоговое сочинение по желанию», — уточняется в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что сочинения и изложения проверяют комиссии образовательных организаций или экспертные комиссии, созданные на муниципальном уровне.

«Итоговое сочинение в дальнейшем может учитываться при приеме абитуриентов. В этом случае вузы сами оценят сочинение в баллах», — подчеркивается в тексте.