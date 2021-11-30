EN
21:43:59 Вторник, 30 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области итоговое сочинение напишут около 4,7 тыс. школьников

16:05 | 30.11.2021 | Образование

Печать

Пенза, 30 ноября 2021. PenzaNews. 4 тыс. 658 учащихся школ Пензенской области напишут в предстоящую среду, 1 декабря, итоговое сочинение, 117 человек — изложение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензенской области итоговое сочинение напишут около 4,7 тыс. школьников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для выпускников 2021–2022 учебного года написание итогового сочинения (изложения) является обязательным этапом завершения среднего общего образования и рассматривается как допуск к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового сочинения или изложения будет «зачет» или «незачет», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что выпускники, получившие «незачет», смогут переписать работу 2 февраля и 4 мая.

«Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования пишут итоговое сочинение по желанию», — уточняется в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что сочинения и изложения проверяют комиссии образовательных организаций или экспертные комиссии, созданные на муниципальном уровне.

«Итоговое сочинение в дальнейшем может учитываться при приеме абитуриентов. В этом случае вузы сами оценят сочинение в баллах», — подчеркивается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Кузнецка перевел мошеннику 780 тыс. рублей Пострадавший в ДТП на улице Аустрина в Пензе пешеход скончался в больнице
В Пензенской области за сутки подтверждено 370 случаев заражения коронавирусом К 6 годам колонии приговорен пензенец, по вине которого женщина упала с балкона
Рабочая группа рассмотрела проект внесения изменений в генплан Пензы Пензенские полицейские с начала года задокументировали более 90 преступлений в сфере коррупции
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама