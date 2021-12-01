Майорова возглавила пензенский колледж архитектуры и строительства Образование

Пенза, 1 декабря 2021. PenzaNews. Бывший заместитель министра труда, социальной защиты и демографии региона Ольга Майорова назначена директором пензенского колледжа архитектуры и строительства.

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Замминистра образования Пензенской области Игорь Щеткин официально представил ее коллективу в среду, 1 декабря.

«Многие из вас знакомы с Ольгой Анатольевной. Она уже не один десяток лет взаимодействует с системой профтехобразования Пензенской области. Закончила факультет экономики и управления Пензенского государственного университета. Кандидат социологических наук. Весь ее жизненный путь связан с вопросами социальной защиты, демографии Пензенской области», — сказал он.

По словам Игоря Щеткина, Ольга Майорова имеет 21 год стажа государственной гражданской службы, при этом она хорошо знает проблемы профессионального образования, поскольку на посту замминистра взаимодействовала с колледжами, училищами и другими ссузами.

В свою очередь Ольга Майорова отметила, что ей интересно вверенное направление.

«Надеюсь, что совместно мы будем и дальше развивать колледж, добиваться высоких результатов в сфере образования», — сказала она, обращаясь к коллективу.

После этого новый директор колледжа провела рабочее совещание с руководящим составом учреждения, сообщает пресс-служба Минобразования Пензенской области.