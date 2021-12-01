EN
02:08:19 Четверг, 2 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Майорова возглавила пензенский колледж архитектуры и строительства

13:28 | 01.12.2021 | Образование

Печать

Пенза, 1 декабря 2021. PenzaNews. Бывший заместитель министра труда, социальной защиты и демографии региона Ольга Майорова назначена директором пензенского колледжа архитектуры и строительства.

Майорова возглавила пензенский колледж архитектуры и строительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Замминистра образования Пензенской области Игорь Щеткин официально представил ее коллективу в среду, 1 декабря.

«Многие из вас знакомы с Ольгой Анатольевной. Она уже не один десяток лет взаимодействует с системой профтехобразования Пензенской области. Закончила факультет экономики и управления Пензенского государственного университета. Кандидат социологических наук. Весь ее жизненный путь связан с вопросами социальной защиты, демографии Пензенской области», — сказал он.

По словам Игоря Щеткина, Ольга Майорова имеет 21 год стажа государственной гражданской службы, при этом она хорошо знает проблемы профессионального образования, поскольку на посту замминистра взаимодействовала с колледжами, училищами и другими ссузами.

В свою очередь Ольга Майорова отметила, что ей интересно вверенное направление.

«Надеюсь, что совместно мы будем и дальше развивать колледж, добиваться высоких результатов в сфере образования», — сказала она, обращаясь к коллективу.

После этого новый директор колледжа провела рабочее совещание с руководящим составом учреждения, сообщает пресс-служба Минобразования Пензенской области.

Новости партнеров
Читайте также
Участниками акции «Вода России» в Пензенской области в мае-октябре стали 8,5 тыс. человек В Никольске начала работу выставка, приуроченная к 70-летию Николая Крашенинникова
Недостатки в организации питания в пензенских лицеях №2 и №29 устранены — мэрия Новые ламинарные шкафы приобретены для баклаборатории пензенской больницы №6
Безработная жительница Пензы подозревается в краже продуктов В Пензенской области за сутки подтверждено 365 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама