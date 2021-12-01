Недостатки в организации питания в пензенских лицеях №2 и №29 устранены — мэрия Образование

Пенза, 1 декабря 2021. PenzaNews. Недостатки в организации питания, ранее выявленные в лицеях №2 и №29 города Пензы, устранены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«В финансово-экономическом лицее №29 блюда стали более разнообразными, учащиеся посещают столовую в сопровождении классного руководителя. Кроме того, присутствует свободное меню: дети имеют возможность приобрести дополнительные блюда и выпечку. В лицее №2 цикличное меню соответствует тому, что указано на информационном стенде; на баках с остатками пищи имеются крышки», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в ходе очередного мониторинга претензий к организации питания учащихся в этих учреждениях образования не возникло.