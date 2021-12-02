Подведены итоги конкурса методических материалов туристско-краеведческой направленности Образование

Пенза, 2 декабря 2021. PenzaNews. Итоги конкурса учебных и методических материалов туристско-краеведческой и экскурсионной направленности, который состоялся в сентябре-ноябре, подведены в Пензенской области.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте министерства образования региона, в номинации «Методическое пособие» первое место заняли воспитатели детсада №3 города Сердобска Татьяна Исайкина и Нина Кулакова за работу «Воспитание любви к родному краю».

В номинации «Информационно-методические материалы» победу одержал учитель школы №221 города Заречного Илья Мурылев с работой «Организация похода по фортификационным сооружениям Сурского оборонительного рубежа».

В номинации «Методические рекомендации по организации учебного процесса» лучшими признаны методисты многофункционального туристско-спортивного центра имени Т.Т. Мартыненко Евгения Чеснокова и Мария Пономарева с работой «Использование цифровых технологий при создании учебных карт-схем».

В номинации «Методические рекомендации по организации воспитательного процесса» победа присуждена учителю гимназии №1 города Кузнецка Сергею Иванову за рекомендации по организации летней полевой эколого-биологической практики школьников.

В номинации «Дидактические материалы» сильнейшими признаны педагоги детско-юношеского центра «Спутник» города Пензы Олег Машков, Марина Машкова, Анна Кознова и Сергей Ладанов за разработку познавательной настольной игры «КЛМН».

В номинации «Материалы цифрового образовательного контента (электронные и информационные ресурсы) учебно-воспитательного процесса» первое место занял педагог дворца творчества детей и молодежи города Заречного Павел Скубашевский за создание онлайн-ресурса «Учебное пособие по подготовке к забегу на 10 км».

Ожидается, что победители и призеры будут награждены дипломами министерства образования Пензенской области, а лучшие работы — направлены на всероссийский этап конкурса, который пройдет в Москве в апреле-мае 2022 года.