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В 2022 году 40 пензенских школ получат ноутбуки и МФУ в рамках нацпроекта

14:48 | 07.12.2021 | Образование

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Пенза, 7 декабря 2021. PenzaNews. Сорок школ Пензенской области получат в 2022 году ноутбуки и многофункциональные устройства, произведенные в России, в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В 2022 году 40 пензенских школ получат ноутбуки и МФУ в рамках нацпроекта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На оснащение школ в 2022 году предусмотрено более 63 млн. рублей из федерального и областного бюджетов», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что оборудование будет постановлено до 25 августа.

«В 2020-2021 годах в рамках национального проекта «Образование» 172 школы региона получили современное компьютерное оборудование. Новая техника активно используется не только на уроках, но и во вне урочной работе», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что в ближайшие два года будет обновлено компьютерное и интерактивное оборудование еще в 121 школе: в 2023 — в 70-ти, в 2024 — в 51-й.

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