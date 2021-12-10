В Пензе представили план мероприятий по снижению документарной нагрузки на педагогов Образование

Пенза, 10 декабря 2021. PenzaNews. Глава рабочей группы, созданной в рамках реализации пилотного проекта по снижению документарной нагрузки на педагогов, директор по развитию группы компаний «Просвещение», руководитель федеральных проектов Рособрнадзора Наталья Алтыникова в ходе состоявшегося в министерстве образования Пензенской области заседания представила план мероприятий, которые предлагается реализовать в регионе.

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Согласно плану, в следующем учебном году планируется начать апробацию модели единого электронного документооборота, обеспечивающего учет деятельности образовательных организаций и автоматизированное формирование отчетности для внутри- и межведомственного применения.

«Мы уже сейчас видим, что многие отчетные документы, которые готовит учитель, не подкреплены ни федеральными, ни региональными нормативными требованиями и являются «творчеством» самих школ, и с этим мы будем серьезно разбираться. Нам необходимо будет разработать стандарт документооборота общеобразовательных организаций, и в соответствии с ним будет осуществлена доработка электронной образовательной системы региона, обеспечивающей автоматизацию рутинных процессов. Очевидно также, что мы не обойдемся и без внесения изменений в федеральное законодательство», — пояснила Наталья Алтыникова.

В продолжение заседания члены рабочей группы обсудили разработку региональных механизмов, обеспечивающих согласованность запросов от федеральных, областных и муниципальных органов власти.

По словам министра образования Пензенской области Алексея Комарова, будет сформирован исключительный и достаточный список отчетных документов учителя и классного руководителя, а также сформулированы требования к документообороту школы, за пределами которых будет запрещено что-то требовать от педагогов.

«Данное решение найдет свое отражение и в должностных инструкциях педагогических работников, и в содержании контрольно-надзорной деятельности министерства. Также мы возьмем под контроль запросы, исходящие в школы от районных отделов образования и наших подведомственных организаций», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы Минобразования Пензенской области, регион наряду с Московской областью, Чувашией и федеральной территории «Сириус» стал пилотной площадкой для реализации проекта по снижению бюрократической нагрузки на педагогов и высвобождения времени для работы, непосредственно связанной с учебно-воспитательным процессом.